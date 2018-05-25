За сутки в Мурманске под колеса автомобиля попали двое несовершеннолетних

25 Мая 2018 года, 11:52

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки на дорогах Мурманской области пострадали два человека.

Так, 24 мая днем в Мурманске на проспекте Кольском водитель автомобиля «Вольво», выезжая с прилегающей территории, допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП 8-летний ребенок обслужен амбулаторно.

Вечером того же дня на перекрестке улиц Морская и Зои Космодемьянской автомобиль «Рено» сбил пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате 15-летний ребенок обслужен амбулаторно.