Жители Мурманской области попали в ДТП в Лоуховском районе

25 Мая 2018 года, 14:25

ЛОУХСКИЙ РАЙОН/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – В Лоуховском районе автомобиль «Nissan X-Trail» с мурманскими номерами улетел в кювет и перевернулся.

ДТП произошло в дневное время суток на 985-м километре автодороги Р-21 «Кола». Автомобиль выехал за пределы дорожного полотна в кювет и опрокинулся. Установлено, что водитель автомобиля уснул за рулем, в результате чего допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием.

В ДТП пострадала женщина, 1958 года рождения, и 16-летняя девушка. Все участники ДТП - жители Мурманской области.

Фото: dtpptz.ru