В рамках акции «Безопасная дорога в отпуск» северянам раздали листовки и апельсины

25 Мая 2018 года, 18:21

МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области и УГИБДД УМВД России по Мурманской области провели ежегодную совместную акцию «Безопасная дорога в отпуск». На выезде из областного центра сотрудники ГИБДД останавливали автомобили и напоминали автолюбителям правила дорожного движения, а представители регионального МЧС - правила безопасности жизнедеятельности и правила пожарной безопасности в летний период.

«С 12 мая на территории Мурманской области введён особый противопожарный режим, о котором все горожане извещены нашим губернатором. Действия граждан на территории Мурманской области должны быть соблюдены с точки зрения пожарной безопасности», - рассказал Александр Ульяновский, руководитель дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части №3 по тушению крупных пожаров ФГКУ «1 ОФПС по Мурманской области».

В первую очередь акция была направлена на ту категорию мурманчан, которые отправляются в отпуск на личных автомобилях. Им ещё раз напомнили о необходимости тщательной подготовки машины к дальней дороге и о соблюдении правил безопасности. Каждому водителю вручались яркие листовки с профилактической информацией и символ акции - апельсины. Так как один из цветов на отличительной полосе МЧС – именно оранжевый.

«С точки зрения следования в отпуск любые остановки на дороге могут повлечь за собой серьёзные последствия, если граждане после себя не уберут свои скрытые очаги: костры и тому подобное», - напомнил правила противопожарной безопасности Александр Ульяновский.