За минувшие выходные на дорогах региона пострадало четыре человека

28 Мая 2018 года, 11:03

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия.

Так, 25 мая в Мурманске на улице Полярные Зори автомобиль ВАЗ столкнулся с автомобилем «Шевроле», который остановился на проезжей части для поворота налево. В результате ДТП 33-летний водитель автомобиля ВАЗ получил амбулаторную помощь.

Вечером того же дня в Мурманске на улице Радищева автомобиль «Хонда» сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 30-летняя девушка была обслужена амбулаторно.

Днем в субботу, 26 мая на 96 км автодороги «Пиренга - Ковдор» водитель мотоцикла «Хонда» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Рено». В результате ДТП 31-летний водитель мотоцикла госпитализирован, 56-летний водитель автомобиля «Рено» обслужен амбулаторно.