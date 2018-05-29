Появилось видео смертельного ДТП в Мурманске

29 Мая 2018 года, 09:31

МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ — В социальных сетях появилось видео столкновения внедорожника с пассажирским автобусом, которое произошло в Мурманске накануне. Днём 28 мая автомобиль «Ниссан Наваро» по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту №10, после чего автобус столкнулся еще с двумя транспортными средствами.

В результате аварии пострадали восемь пассажиров автобуса и водитель, а также пассажир автомобиля. Водитель «Ниссана» скончался на месте происшествия. Трое пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение, остальным была оказана амбулаторная помощь.

По факту аварии проводится проверка.