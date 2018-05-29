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Главная » Авто » Появилось видео смертельного ДТП в Мурманске
 
 
 
 
29 Мая 2018 года, 09:31

Появилось видео смертельного ДТП в Мурманске


МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ — В социальных сетях появилось видео столкновения внедорожника с пассажирским автобусом, которое произошло в Мурманске накануне. Днём 28 мая автомобиль «Ниссан Наваро» по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту №10, после чего автобус столкнулся еще с двумя транспортными средствами.

В результате аварии пострадали восемь пассажиров автобуса и водитель, а также пассажир автомобиля. Водитель «Ниссана» скончался на месте происшествия. Трое пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение, остальным была оказана амбулаторная помощь.

По факту аварии проводится проверка.

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  • Куда ж ты смотрел, сидя за рулём, дурень?... Себя убил и десять человек покалечил...
  • есть предположение, что человеку стало плохо. по видео видно, что он не обгон совершал, а прямиком устремился в левую обочину.
  • Так-то да, будто и не смотрел на дорогу вовсе. Эх, беда...
  • По любому ему плохо стало или сознание потерял.А еще видно типичного мудака на Камри который поворотник включил ,когда он уже не особо нужен.
  • Ужас! Похоже, что действительно стало плохо. И на газ, видимо, надавил еще. Проста ехал и вдруг на встречку. Срашно
  • 1
    На камри действительно баран
 
 
 
 
 
 
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