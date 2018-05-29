За минувшие сутки на дорогах региона пострадало 13 человек

29 Мая 2018 года, 15:29

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки в Мурманской области в ДТП погиб один человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

Так, 28 мая на 1564 километре автодороги «Кола» Печенгского района водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не учел дорожно-метеорологические условия и допустил съезд в правый кювет по ходу движения с дальнейшим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия 29-летний мужчина был обслужен амбулаторно.

Вечером того же дня в Мурманске на улице Полярные Зори водитель автомобиля «Ниссан», по неустановленной причине выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом МАЗ 10 маршрута. От удара автобус отбросило на автомобиль «Ниссан» и «Хендай», которые были припаркованы у края дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия 55-летний водитель автомобиля «Ниссан» скончался на месте происшествия, а его пассажир и два пассажира автобуса госпитализированы. Водитель автобуса и его шесть пассажиров обслужены амбулаторно. По данному факту проводится проверка.

В понедельник вечером в Мурманске на проспекте Ленина, по предварительной информации, велосипедист при движении по тротуару допустил наезд на 57-летнюю женщину. В результате происшествия пострадавшая получила амбулаторную помощь. По факту данного ДТП проводится проверка.