LADA Vesta Cross. Создана быть уникальной

30 Мая 2018 года, 09:10

МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ - 7 июня 2018 года состоится общероссийский старт продаж уникального автомобиля седана Lada Vesta Cross, который объединил в себе спортивный дизайн, классический тип кузова и функциональность кроссовера! Lada Vesta Cross отличается невероятным простором, функциональностью и комфортом салона. Обладает превосходной управляемостью и устойчивостью в сочетании с увеличенным до 203 мм дорожным просветом и вседорожным обвесом для максимальной уверенности, чтобы расширить границы возможного, – в любую погоду, независимо от пункта назначения.

Приглашаем 7 июня в 17.00 в дилерский центр LADA на Кольском,110 на презентацию новой LADA Vesta Cross!

Вас ждут уникальные мастер-классы от профессионалов по каллиграфии, развлекательная программа и угощения! УВИДИТЕ, ПРИКОСНЁТЕСЬ, УСЛЫШИТЕ!

Дилерский центр LADA ОЛИМП АВТО в Мурманской области: г. Мурманск, пр.Кольский, д.110, тел.(8152) 69-02-70, сайт, группа.