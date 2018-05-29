За минувшие сутки в регионе зарегистрировано четыре ДТП

30 Мая 2018 года, 11:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало пять человек.

Так, 29 мая на 34 километре автодороги «Оленегорск – Ловозеро» Оленегорского района водитель автомобиля «Киа Спортедж» не учел дорожно-метеорологические условия и допустил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП 33-летняя пассажирка обслужена амбулаторно.

29 мая примерно в 18:40 на 1370 километре автодороги «Кола» Кольского района водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с встречным автомобилем «Фиат». В результате происшествия 51-летний водитель автомобиля ГАЗ был обслужен амбулаторно.

В среду вечером в Мурманске на улице Рогозерская водитель, управляя автомобилем «Митсубиси», двигаясь со стороны улицы Карла Маркса в сторону автоподъезда к Мурманску, выехал на «встречку» и столкнулся с автобусом КАВЗ. В результате ДТП 54-летний водитель «Митсубиси» госпитализирован, 49-летний водитель автобуса получил амбулаторную помощь.

Ночью в среду, 30 мая на проспекте Ленина водитель автомобиля «Рено» не учел дорожные и метеорологические условия и врезался в стоящий автомобиль ЗИЛ, который осуществлял ремонтные работы контактной сети троллейбусов. В результате дорожно-транспортного происшествия 27-летний водитель автомобиля «Рено» был обслужен амбулаторно.

Фото: Алексей Меньшиков