По дорогам Мурманска разъезжал водитель в состоянии наркотического опьянения

30 Мая 2018 года, 16:00

МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманску, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобиль «Шкода» на трассе Р-21 Кола. У 50-летнего водителя автомобиля имелись внешние признаки алкогольного опьянения, однако проведенная на специальном приборе процедура освидетельствования не подтвердила наличие алкоголя в крови задержанного. Водитель был направлен в медучреждение на освидетельствование на состояние наркотического опьянения. Согласно акту в организме данного гражданина было обнаружено наркотическое вещество.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе проверки полицейские установили, что он в ноябре 2017 года уже был лишен специального права вождения автомобиля сроком на 18 месяцев. Срок наказания на данный момент не истек. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.