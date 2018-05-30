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Жизнь в Мурманске


Сари
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Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » Авто » По дорогам Мурманска разъезжал водитель в состоянии наркотического опьянения
 
 
 
 
30 Мая 2018 года, 16:00

По дорогам Мурманска разъезжал водитель в состоянии наркотического опьянения


МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманску, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобиль «Шкода» на трассе Р-21 Кола. У 50-летнего водителя автомобиля имелись внешние признаки алкогольного опьянения, однако проведенная на специальном приборе процедура освидетельствования не подтвердила наличие алкоголя в крови задержанного. Водитель был направлен в медучреждение на освидетельствование на состояние наркотического опьянения. Согласно акту в организме данного гражданина было обнаружено наркотическое вещество.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе проверки полицейские установили, что он в ноябре 2017 года уже был лишен специального права вождения автомобиля сроком на 18 месяцев. Срок наказания на данный момент не истек. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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