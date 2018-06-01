За выходные на дорогах региона пострадало три человека

04 Июня 2018 года, 12:12

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июня/ БИ-ПОРТ – За минувшие трое суток в Мурманской области зарегистрировано четыре ДТП, в которых три человека пострадало, еще один погиб.

Так, в пятницу в Кандалакше водитель автомобиля «Фольксваген» на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю «Тойота», который двигался по главной дороге. В результате ДТП 33-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген» была обслужена амбулаторно.

Вечером того же дня в Полярных Зорях водитель автомобиля «Опель», осуществляя поворот налево, допустил столкновение с автомобилем «Хёндэ». Водитель автомобиля «Хёндэ» получил амбулаторную помощь.

Утром в воскресенье, в Варзуге водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и «улетел» в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП 43-летний водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте.

Днем 3 июня на 4 км автоподъезда к Североморску водитель автомобиля «Митсубиси» не предоставил преимущество в движении «Шевроле» и допустил с ним столкновение. В результате 43-летняя пассажирка автомобиля «Шевроле» была обслужена амбулаторно.

Фото: ТВ-21 Мурманск