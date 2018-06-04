В Мурманской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

04 Июня 2018 года, 17:17

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июня/ БИ-ПОРТ - На территории Мурманской области стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Сотрудники ГИБДД будут выявлять и пресекать нарушения правил дорожного движения, связанных с выездом на встречную полосу. Рейды будут проводится до 17 июня.

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает водителям, что выезд на встречную полосу движения – одна из основных причин наиболее серьезных ДТП. Лобовое столкновение с движущейся машиной чаще всего приводит к гибели и водителей, и пассажиров транспортного средства.