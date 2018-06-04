МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - Планируете пополнять автопарк вашей компании? Не можете определиться с выбором? Гуд-Авто, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске и Мурманской области, предлагает специальную программу для корпоративных клиентов «Автомобиль для вашего бизнеса».
Программа «Автомобиль для вашего бизнеса» включает в себя*:
• персональный менеджер отдела продаж;
• индивидуальное ценовое предложение на
o покупку автомобиля Volkswagen;
o техническое обслуживание;
o кузовной ремонт;
o покупку запасных частей и аксессуаров;
• бесплатное брендирование автомобилей по эскизу клиента;
• привилегированный прием на сервис;
• персональный мастер – консультант;
• ежегодная бесплатная проверка автомобиля техническими специалистами сервисной станции «Гуд-Авто», консультация инженера по гарантии**.
Интересно?
Просто позвоните в отдел корпоративных продаж «Гуд-Авто» и мы подберем для вас оптимальное предложение по корпоративному парку.
Доверьте часть своих забот профессионалам!
*Предложение действительно для юридических лиц, в независимости от количества приобретаемых автомобилей.
** Проверка автомобиля на подъёмнике в присутствии инженера по гарантии, действует при наличии технической возможности и свободных мест, список проверок уточняйте у вашего мастера-консультанта. Предложение действует на автомобили, приобретаемые в «Гуд-Авто» юридическими лицами с 01.06.2018 г.
Гуд-Авто – ваш надежный партнер и официальный дилер Volkswagen в Мурманске.
183031, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 11 тел.: 8(8152) 553 - 614