05 Июня 2018 года, 09:20

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - Планируете пополнять автопарк вашей компании? Не можете определиться с выбором? Гуд-Авто, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске и Мурманской области, предлагает специальную программу для корпоративных клиентов «Автомобиль для вашего бизнеса».

Программа «Автомобиль для вашего бизнеса» включает в себя*:

• персональный менеджер отдела продаж;

• индивидуальное ценовое предложение на

o покупку автомобиля Volkswagen;

o техническое обслуживание;

o кузовной ремонт;

o покупку запасных частей и аксессуаров;

• бесплатное брендирование автомобилей по эскизу клиента;

• привилегированный прием на сервис;

• персональный мастер – консультант;

• ежегодная бесплатная проверка автомобиля техническими специалистами сервисной станции «Гуд-Авто», консультация инженера по гарантии**.

Интересно?

Просто позвоните в отдел корпоративных продаж «Гуд-Авто» и мы подберем для вас оптимальное предложение по корпоративному парку.

Доверьте часть своих забот профессионалам!

*Предложение действительно для юридических лиц, в независимости от количества приобретаемых автомобилей.

** Проверка автомобиля на подъёмнике в присутствии инженера по гарантии, действует при наличии технической возможности и свободных мест, список проверок уточняйте у вашего мастера-консультанта. Предложение действует на автомобили, приобретаемые в «Гуд-Авто» юридическими лицами с 01.06.2018 г.

Гуд-Авто – ваш надежный партнер и официальный дилер Volkswagen в Мурманске.

183031, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 11 тел.: 8(8152) 553 - 614