За сутки в Мурманской области зарегистрировано два ДТП

05 Июня 2018 года, 13:12

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия.

Так, 4 июня на 1306 км автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «Рено» по не установленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Ниссан». В результате происшествия 18-летний водитель и 40-летняя пассажирка автомобиля «Рено», а также 37-летний водитель и 8-летний пассажир автомобиля «Ниссан» госпитализированы в медучреждение.

Вечером того же дня на 12 км автодороги «Кировск-Коашва» водитель автомобиля «Ауди», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Субару», в результате чего произошло столкновение. В результате пассажир автомобиля «Субару» обслужен амбулаторно.