LADA Vesta Cross презентовали в Мурманске

09 Июня 2018 года, 12:12

МУРМАНСК/ 9 июня – Состоялся всероссийский старт продаж новой уникальной LADA Vesta Cross*. В Мурманске презентация отечественного седана прошла 7 июня.

Будний вечер четверга в дилерском центре LADA Олимп Авто подарил много ярких впечатлений и позитивных эмоций гостям мероприятия. Мастер-класс по каллиграфии от Татьяны Батовой и Юрия Шачнева открыл не только новые знания в искусстве письма, но и позволил взглянуть на привычные вещи и явления с новой стороны (капот LADA Vesta Cross отображает не просто красивый рисунок, а содержит вполне конкретный, читаемый текст). Каждый мог участвовать в создании красивым оригинальным шрифтом надписи на подарочной футболке.

Мастер-класс игры на барабанах от Владимира Вдоволя, участника студии этнических барабанов Drumtamtam, не оставил без внимания гостей. Необычное, шумное и веселое, мощнейшее по своей энергетике занятие-игра.

На презентации для гостей работал бар с вкусными и натуральными напитками из фруктов и ягод, шоколадным фонтаном.

Все гости получили яркие впечатления, позитивные эмоции и конечно много подарков!

Дилерский центр LADA ОЛИМП АВТО: г. Мурманск, пр. Кольский, д.110, тел. (8152) 69-02-70, группа ВКонтакте.





* Седан Lada Vesta Cross уникален тем, что объединил в себе спортивный дизайн, классический тип кузова и функциональность кроссовера.