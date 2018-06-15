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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Авто » Реформа ОСАГО: Теперь за каждым водителем будет закреплена страховая история
 
 
 
 
15 Июня 2018 года, 17:00

Реформа ОСАГО: Теперь за каждым водителем будет закреплена страховая история


РОССИЯ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – Банк России публикует указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии. Документ является первым шагом по реализации ранее анонсированных Банком России мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО. Указание предусматривает реформирование коэффициента бонус-малус (КБМ). Планируется перейти на годовой порядок его расчёта. Это приведёт к большей простоте и прозрачности в применении данного коэффициента, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении, позволит исключить случаи задвоения КБМ.

В числе плюсов нового подхода – закрепление страховой истории за каждым водителем (в настоящий момент в ряде случаев человек может иметь один КБМ как водитель и еще один – как владелец транспортного средства), исключение случаев обнуления страховой истории водителя при перерыве в вождении. Юридическому лицу будет присваиваться единый для всех машин в автопарке КБМ, что упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО.

В момент вступления в силу данных изменений (1 января 2019 года) для всех водителей, у которых в базе данных Российского союза страховщиков числится более одного значения КБМ, будет присвоено наименьшее из имеющихся в базе значений. Проект предполагает расширение тарифного коридора базовых ставок страхового тарифа. При этом нижняя граница коридора снижается для всех видов транспортных средств на 20%. Верхняя граница снижается для мотоциклов и мотороллеров (на 10,9%), а также легковых автомобилей юридических лиц (на 5,7%). Для остальных категорий транспортных средств она повышается на 20%.

Новации также коснутся коэффициента страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению транспортным средством (КВС). Будет введена более детальная градация КВС: предусмотрено большее количество ступеней, понижающих тариф водителя в течение его жизни (50 ступеней вместо действующих четырех). При этом для опытных водителей среднего и старшего возраста значения КВС будут снижены, а для молодых и неопытных – повышены (в пределах 4,5%). Эти изменения направлены на установление более обоснованной стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя.

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