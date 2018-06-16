Страшная авария на «ленинградке» унесла жизнь двух северян, еще двое госпитализированы

16 Июня 2018 года, 10:13

КАНДАЛАКША/16 июня/ БИ-ПОРТ – Стали известны дополнительные подробности вчерашнего столкновения «Ауди» и ВАЗ-2109 в районе Кандалакши. Как уже сообщалось ранее со ссылкой на социальные сети, ДТП случилось на полосе встречного движения. После аварии в больницу госпитализировали двух человек, а водителя «девятки» спасателям пришлось извлекать из автомобиля, поскольку он оказался заблокирован. Чуть позже проезжавшие мимо северяне уточнили информацию.

Они сообщают, что иномарка якобы уходила от преследования инспекторов ГИБДД и водитель гнал на скорости почти в 200 километров.

«Два человека из «девятки» погибли (молодые люди 1982 г. р. и 1986 г.р.), - сообщают в социальных сетях. - Двое из «Ауди» в больнице в очень тяжелом состоянии.

Фото: Кандалакша Онлайн