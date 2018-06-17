Японские автомобили преобладают среди экспортных на российском рынке

18 Июня 2018 года, 12:00

РОССИЯ/ 18 июня/ БИ-ПОРТ - Агентство «Автостат» сообщило о процентной доле автомобилей на российском рынке. Таким образом, всего на территории Российской Федерации насчитывается более 42 миллионов автомобилей различных марок.

Более половины от общего количества автомобилей собраны на российской территории и составляют 25,8 миллиона единиц.

Среди экспортных автомобилей на территории нашей страны преобладают японские, составляя 6,8 миллиона единиц (16,1%). Немецкие автомобили на российской территории занимают всего 8,2%, корейские - около 2,7% или 3,5 и 1,2 миллиона соответственно.

Помимо этого, в российском автопарке зарегистрированы авто, выпущенные в Узбекистане (749 тысяч штук), во Франции (725 тысяч штук), на Украине (473 тысячи штук), в США (432 тысячи штук), и Чехии (429 тысяч штук).