Мурманск примет участников пробега на электромобилях

18 Июня 2018 года, 17:14

МУРМАНСК/ 18 июня/ БИ-ПОРТ— Мурманск 22 июня примет участников международного пробега электромобилей. Автолюбители России, Норвегии и Белоруссии стартуют сразу из двух городов: 20 июня из Санкт-Петербурга и 22 июня из Киркенеса.

Исторический заполярный пробег электрокаров организован экологическим объединением BELLONA в сотрудничестве с Ассоциацией развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры и Ассоциацией электромобилей Норвегии при поддержке Правительства Мурманской области. Пробег направлен не только на популяризацию электромобилей, но и привлечение внимания к проблеме нехватки инфраструктуры для зарядки электрокаров. На сегодняшний день только электромобиль Tesla – один из немногих, кто может преодолеть расстояние в 223 километра из норвежского Киркенеса до российского Мурманска без подзарядки. А владельцы электрокаров из Санкт-Петербурга для того, чтобы попасть в Мурманск, вынуждены прибегнуть к помощи передвижной установки, включающей дизельную электростанцию и зарядную станцию.

Ожидается, что участники пробега прибудут в Мурманск, на парковку гостиницы «Park Inn by Radisson Полярные Зори», 22 июня во второй половине дня. Они смогут пообщаться со всеми желающими, рассказать об особенностях использования электромобилей в Норвегии и России, поделиться опытом и советами.