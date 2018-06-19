В общественном транспорте России установят кондиционеры и печки

19 Июня 2018 года, 12:19

РОССИЯ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - Минтранс распорядился оборудовать автобусы, троллейбусы и маршрутки кондиционерами и печками. Также в распоряжение вошёл пункт, который предусматривает ограничение числа пассажиров, перевозимых стоя. Изменения коснулись и остановок, они должны быть защищены от осадков и ветра, а также доступны для маломобильных граждан, перевозчиком должна обеспечиваться посадка и высадка, в том числе с использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно.

Исполнение данного стандарта будет для властей критерием оценки работы перевозчиков, отмечают «Известия».

Касаемо климатконтроля в транспорте, отмечается, что параметры температурного режима в транспорте остались прежними: не менее 12°C при среднесуточной температуре воздуха ниже 5°C, и не более 25°C при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20°C.

По мнению автоэкспертов, пока к этому стандарту ответственно подошли только Москве и Санкт-Петербурге, в остальных регионах страны перевозчики пренебрегают правилами. Например, в Крыму автобусы «Богдан» мало того, что помнят времена Кучмы, так еще и переполнены по принципу «мы ставим рекорд для книги Гиннесса», рассказывает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.