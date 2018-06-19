Цены на бензин в России будут снижены

19 Июня 2018 года, 18:29

РОССИЯ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго РФ в ходе ежедневной проверки цен на топливо зафиксировали их снижение.

На заседании комитета Совета Федерации по экономической политике замглавы ФАС Анатолий Голомолзин также отметил, что отслеживание цен на бензин раньше проводилось гораздо реже, чем на данный момент. Текущий анализ показывает, что еще в начале первой недели июня некоторый рост цен сохранялся, вторую неделю июня уже было некоторое снижение цен. Сейчас цены стабилизируются на рынке.