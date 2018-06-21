Десять электромобилей прибудут сегодня в Мурманск в рамках первого международного автопробега

22 Июня 2018 года, 11:40

МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ — Сегодня в Мурманске соберутся любители и почитатели электромобилей из России, Республики Беларусь и Норвегии. Первый международный пробег на электромобилях стартовал из Санкт-Петербурга и Киркенеса. Десять железных коней, у которых вместо топливного бака — ёмкая батарея, прибудут сегодня на парковку отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори».

«Мы хотим привлечь внимание к проблеме нехватки зарядочной инфраструктуры и хотим показать, как круто ехать на таком автомобиле, - рассказывает представитель ассоциации электромобилей Норвегии Силле Ванебу. - У нас в Норвегии очень хорошая политика по отношению к электромобилям. Нет экологических сборов, нет сборов за регистрацию транспортного средства. Можно бесплатно ездить по платным дорогам. И главное — много зарядочных станций».

Правда, в Киркенесе зарядная станция всего одна и не такая мощная, как в Мурманске — всего 7 кВт мощности. Однако, как рассказала Силле Ванебу, в этом году планируется установка более быстрой зарядной станции. В Норвегии насчитывается около 160 тысяч электромобилей. Они занимают около четверти всего автомобильного рынка королевства.

Говоря о перспективах электромобилей на севере России, Ванебу уверена, что они могут получить популярность, поскольку достаточно хорошо работают зимой.

«Но надо больше зарядочных станций и людей, у которых есть желание ездить на электромобилях», - сказала Силле Ванебу.