В Мурманске наркоман на Лексусе сбил полицейского

22 Июня 2018 года, 12:06

МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ – Накануне в соцсетях появилось сообщение о том, что по улицам города с открытым багажником, нарушая все ПДД, катается неадекватный водитель «Лексуса».

Так, автомобиль сначала заметили на проспекте Ленина. Нарушитель по встречной полосе объехал стоящие на светофоре автомобили, и на запрещающий сигнал светофора умчался в неизвестном направлении. Затем, через некоторое время, данного водителя в одном из дворов города заметил полицейский. Когда сотрудник подошёл к автомобилю и потребовал у водителя документы, мужчина поехал назад и допустил наезд на сотрудника полиции.

Злоумышленника все же задержали. Полицейские установили, что у водителя имеются признаки наркотического опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование он отказался.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Фото: Мурманск ДТП ЧП