На подъезде к Мурманску «Порше» врезался в лося

МУРМАНСК/ 23 июня/ БИ-ПОРТ –На федеральной трассе «Кола» произошло трагическое ДТП. Автомобиль «Порше» столкнулся с лосем.
«41-летний предприниматель ехал в сторону Мурманска и на 144-м километре "Колы" увидел перед собой лося» - сообщает интернет-издание «Фонтанка».
Мужчина пытался избежать столкновения и повернул руль вправо. Однако машина врезалась в лося и улетела в кювет.
Предприниматель погиб. 32-летнюю пассажирку доставили в больницу с ушибами и ссадинами, а также подозрением на сотрясение. Однако от госпитализации женщина отказалась.