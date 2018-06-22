Участники первого автоэлектропробега прибыли в Мурманск

23 Июня 2018 года, 14:50

МУРМАНСК/ 23 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске встретили участников первого международного пробега на электромобилях. Десять обладателей транспортных средств на электрической тяге из России, Беларуси и Норвегии встретились в столице Заполярья после многокилометровой поездки. Одна группа автомобилистов в течение двух дней добиралась из Санкт-Петербурга, другая накануне выдвинулась из Киркенеса.

Главная цель, которую преследовали участники – привлечение внимания к проблеме нехватки зарядных станций. В Мурманске такое устройство всего одно, хотя власти и намерены увеличить их количество до трёх в следующем году. В последующем будет прорабатываться вопрос установки зарядных станций в южном направлении, сказал вице-губернатор Евгений Никора. Это позволит связать Мурманск с Карелией и Санкт-Петербургом.

В Киркенесе, где насчитывается около 30 электромобилей, зарядная станция тоже всего одна, но она маломощная. Установка устройства для быстрой зарядки будет установлено не позднее осени текущего года. Всего в Норвегии около 160 тысяч электромобилей. , на их долю приходится около четверти автомобильного рынка.