Два автопробега: Tesla vs ретро

25 Июня 2018 года, 12:21

МУРМАНСК/ 25 июня/ БИ-ПОРТ - Два совершенно разных автопробега, не зная друг о друге, сошлись в одной точке в Мурманске у отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори». В пятницу отель встречал участников экологического автопробега из Норвегии во главе с мэром города Киркинес Руне Рафаэльсоном. Они прибыли на нескольких электромобилях Tesla. Также к ним присоединились электромобили из Санкт-Петербурга и даже Белоруссии по приглашению организатора этого пробега - экологической организации Bellona. На автостоянке отеля выстроилось целая выставка автомобилей будущего.

А в субботу 23 июня к отелю «Park Inn by Radisson Полярные Зори» начали подъезжать автомобили и микроавтобусы из далекой Германии – участники ежегодного автопробега The Baltic Sea Circle (Круг Балтийского Моря). Особенностью этого пробега является то, что в нем участвуют автомобили, которые уже можно отнести к категории «ретро». А также, обязательное условие – это отсутсвие GPS-навигаторов. Всего в гонке участвует 250 авто Германии.

После этого автостоянка у мурманского отеля стала символизировать связь времен, а также стала демонстрацией технического прогресса и перехода от бензина и дизеля к чистой «зеленой» энергии.