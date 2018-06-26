Грузовикам запретят ездить в жару по трассам из Санкт-Петербурга

26 Июня 2018 года, 13:50

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - В температуру свыше +32 градусов грузовикам будет запрещено передвигаться по трассам из Петербурга в целях предотвращения разрушения асфальта. Глава Росавтодора Роман Старовойтов распорядился закрыть для проезда тяжеловесных автомобилей трассы, ведущие в различные города из Петербурга. В их число вошли КАД, М-10, Москва - Санкт-Петербург, Р-21 до Мурманска через Петрозаводск («Кола») и другие федеральные трассы.

В дни с особо жаркой температурой воздуха грузовики смогут двигаться по перекрытым участкам только в тёмное время суток, а именно с 22 часов до 10 часов. При этом никто не предусматривает объезды для закрытых трасс, что однозначно доставит сложностей водителям.

Правило вступит в силу 5 июля и перестанет действовать только 31 августа.