Два человека и один лось погибли в результате ДТП на трассе «Кола»

28 Июня 2018 года, 13:10

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – Ночью в четверг, 28 июня, на 75-м километре трассы «Кола» автомобиль «Дэу Нексия» столкнулся с лосем.

Водителю автомобиля не удалось избежать столкновения с внезапно появившемся животным. От удара автомобиль улетел в кювет и в опору освещения. Водитель автомобиля в тяжелом состоянии был госпитализирован в медучреждение. Оба пассажира, которые находились в автомобиле, погибли на месте происшествия. Также не удалось выжить и лосю.

Пользователи соцсетей предложили построить переходы для животных, чтобы избежать смертельных аварий из-за их внезапного появления на скоростной трассе.

Напомним, на прошлой неделе на трассе «Кола» произошло смертельное ДТП с участием лося.