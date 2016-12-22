В Мурманской области сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело за незаконную добычу камчатского краба

22 Декабря 2016 года, 12:11

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 22 декабря - Находясь на маршруте патрулирования, экипаж ГИБДД Кольского отдела полиции обратил внимание на автомобиль «Тойота Хайс», который двигался со стороны Кольского залива. При проверке транспортного средства сотрудники дорожной полиции обнаружили в грузовом отсеке автомобиля 201 экземпляр камчатского краба. Владелец автомобиля, ранее не судимый житель поселка Видяево, 1985 года рождения, был доставлен в отдел полиции для установления обстоятельств.

Мужчина признался, что выловил крабов с помощью специальных присопособлений «краболовок», изготовленных кустарным способом, возле острова Зеленый в акватории Кольского залива. Северянин рассказал, что занялся незаконным промыслом водных биологических ресурсов перед новогодними праздниками, чтобы угостить деликатесом всех родственников и знакомых.

Общая сумма, причиненная Российской Федерации незаконными действиями жителя Видяево, составила около 168 тысяч рублей. Биоресурсы у жителя Видяево изъяты.

По факту в отношении жителя Заполярья дознавателем ОМВД России по Кольскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Кольскому району)