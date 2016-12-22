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Главная » Криминал » В Мурманской области сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело за незаконную добычу камчатского краба
 
 
 
 
22 Декабря 2016 года, 12:11

В Мурманской области сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело за незаконную добычу камчатского краба


КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 22 декабря - Находясь на маршруте патрулирования, экипаж ГИБДД Кольского отдела полиции обратил внимание на автомобиль «Тойота Хайс», который двигался со стороны Кольского залива. При проверке транспортного средства сотрудники дорожной полиции обнаружили в грузовом отсеке автомобиля 201 экземпляр камчатского краба. Владелец автомобиля, ранее не судимый житель поселка Видяево, 1985 года рождения, был доставлен в отдел полиции для установления обстоятельств.

Мужчина признался, что выловил крабов с помощью специальных присопособлений «краболовок», изготовленных кустарным способом, возле острова Зеленый в акватории Кольского залива. Северянин рассказал, что занялся незаконным промыслом водных биологических ресурсов перед новогодними праздниками, чтобы угостить деликатесом всех родственников и знакомых.

Общая сумма, причиненная Российской Федерации незаконными действиями жителя Видяево, составила около 168 тысяч рублей. Биоресурсы у жителя Видяево изъяты.

По факту в отношении жителя Заполярья дознавателем ОМВД России по Кольскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Кольскому району)

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  • Единая Россия !Вы партия власти объясните мне,почему мне нельзя осуществлять любительский лов краба?Я ЖИВУ ЗДЕСЬ !
  • Этого Краба как грязи, он сама экологическая катастрофа для других обитателей морей... Чё его скирдовать, это чё вымирающий вид чтоли?
  • Краб, лес, нефть, всё это наше. Можете даже посмотреть на фото. Экспонаты руками не трогать!
  • Вы готовы ответить за "экологическую катастрофу"? Или опять по углам начитались и лезем с авторитетным мнением? з.ы. сам запрет краба - дело спорное, но дядя из новости тоже хорош - 200 крабов - с трудом верится, что наловил "угостить". Решил бабла заработать, чего врать-то и людей держать за идиотов. Еще дядя наверняка не знал о поправках в 256 УК РФ... с лета сего года 100 тыс. р. - "крупный ущерб". Так что п. а. ч.1 256 УК РФ на НГ себе заработал: хотел угостить - поймал бы с десяток и притырил
  • Все природные ресурсы в хороших руках губенратор, фсб, полиция
  • Да же если двух особей выловишь штраф и конфинсация орудий лова. Почему нельзя в прибрежной зоне.Ещё лет 5-7 назад можно было выловить 5 штук .Сейчас нет .Почему?
  • Все перечисленное выше наше, пока все это находится в недрах и под водой по конституции, после тюрьма и параша!
 
 
 
 
 
 
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