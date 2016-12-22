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Главная » Криминал » Житель Заполярного пострадал от действий мошенников
 
 
 
 
22 Декабря 2016 года, 17:13

Житель Заполярного пострадал от действий мошенников


ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 22 декабря - В отдел полиции по г.Заполярный ОМВД России по Печенгскому району с заявлением о мошенничестве обратился 42-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что на сайте «Авито» нашел объявление о продаже холодильника. Созвонившись с продавцом и договорившись о покупке, северянин перевел более 5 тысяч рублей на указанный ему расчетный счет в качестве предоплаты. После перевода денег телефон продавца был постоянно выключен. Северянин понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции Мурманской области еще раз обращаются к гражданам с просьбой не перечислять денежные средства за неполученные товары или услуги. Чтобы не стать жертвой мошенников, при покупке или продаже в сети Интернет различных товаров необходимо пользоваться простыми советами.

Заподозрить мошенника можно в случае, если:

- Потенциальный покупатель звонит вам из другого региона;

- Человек соглашается купить товар не глядя;

- Покупатель не соглашается на другие варианты оплаты, кроме электронных платежей;

- Покупатель не готов встречаться лично, не говорит адрес доставки товара.

- Продавец предлагает в качестве подтверждения честности намерений копии своих документов (паспорт, водительские права, ИНН) в качестве подтверждения его личности. На самом деле такие копии скорее всего подделаны в графическом редакторе и ничего не гарантируют.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: plus.google.com

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По фактам интернет-мошенничеств возбуждено 3 уголовных дела
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В Мурманске полицейскими раскрыто интернет-мошенничество
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По фактам интернет-мошенничеств возбуждено 3 уголовных дела
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Полиция предупреждает о совершении мошенничеств с использованием сети Интернет
5.
В Мурманской области полицейскими раскрыто интернет-мошенничество
 
 
 
 
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  • Ну как же так можно, стопицот раз уже все писано переписано! Соблюдение некоторых простых правил поможет снизить риски. Главное – стараться никогда не терять здравый смысл. Чаще всего телефонные мошенники «играют» на стрессовой ситуации – звонят людям ночью, заставляют паниковать, не дают возможности разобраться в происходящем. Нужно хотя бы сказать, подождите минутку и трезво взглянуть на происходящее.
 
 
 
 
 
 
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