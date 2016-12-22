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Главная » Криминал » В Мончегорске сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью
 
 
 
 
22 Декабря 2016 года, 18:00

В Мончегорске сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью


МОНЧЕГОРСК/ 22 декабря - В полицию г. Мончегорска поступило сообщение о том, что в вечернее время в подъезде дома по улице Климентьева проиходит конфликт. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка обнаружили двух мужчин, один из которых имел колото-резаные раны ног. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение. Подозреваемый в причинении вреда здоровью был задержан и доставлен в отдел полиции.

57-летний мужчина, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, находился в состоянии опьянения. Он пояснил полицейским, что встретился со знакомым в подъезде, тот оскорбил его. Чтобы наказать обидчика, мончегорец достал нож и несколько раз ударил его по ногам, так как потерпевший находился на ступеньках выше его.

По факту дознавателем ОМВД России по г. Мончегорску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление - лишение свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по г. Мончегорску)

Фото: province.ru

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