В Кандалакше полицейскими задержан подозреваемый в краже из кафе

22 Декабря 2016 года, 18:24

КАНДАЛАКША/ 22 декабря - В дежурную часть отдела полиции по г. Кандалакше поступило сообщение от посетителя кафе по улице Советская. Мужчина заявил, что у него был украден кошелек с деньгами на сумму 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили посетителей и персонал заведения, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили приметы и личность одного из посетителей, причастного к хищению. Кошелек был украден подозреваемым путем свободного доступа, когда владелец оставил его без должного присмотра.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Житель города, 1988 года рождения, раньше в поле зрения полицейских он не попадал. Деньги, находившиеся в кошельке, он уже успел потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter