Дело о «Североморских боксерах» передано в суд

22 Декабря 2016 года, 15:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ — Уголовное дело в отношении организованной преступной группировки (ОПГ), известной как «Североморские боксеры», было передано в суд.

Напомним, что организованная преступная группировка специализировалась на сбыте 3-метилфентанила и амфетамина в особо крупном размере территории Североморска и Мурманска. Житель Североморска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота оружия, в 2012 году создал организованную преступную группу с целью распространения наркотиков. В ОПГ вошло 5 человек. Следствию удалось установить, что в результате деятельности члены группы получили доход в сумме как минимум 1 миллион рублей.

В 2014 году один из активных участников группировки создал свою самостоятельную организованную группу из 7 человек. Группировка занималась вымогательством, в числе их жертв — предприниматель из Североморска, у которого образовался долг перед партнером по бизнесу примерно в 1,5 млн рублей. Участники группы с применением физического насилия требовали отдать им деньги и включить организатора ОПГ в состав учредителей юридического лица, принадлежащего потерпевшему.

Задержание участников группировки проходило с октября 2014 года по март 2015 года.

«Расследование уголовного дела представляло собой особую сложность. Было проведено более 40 экспертиз, допрошено порядка 90 свидетелей. Результат работы — направление уголовного дела в Мурманский областной суд», - рассказал заместитель начальника отдела СЧ СУ УМВД России по Мурманской области Владимир Бударин

Сейчас под стражей находится 4 участника ОПГ, еще один — под домашним арестом и один — под залогом в 1 млн рублей. Кроме того, трое задержанных участников оказали содействие следствию и пошли на заключение досудебного соглашения.

«Трое обвиняемых заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Это способствовало расследованию — они рассказали о структуре и распределении ролей в преступной группе», - отметил начальник отдела прокуратуры Мурманской области Максим Давыдов. Он также добавил, что сотрудничество со следствием предполагает возможность смягчения наказания до 2/3 от максимального наказания.

«За совершенные преступления предусмотрено максимально возможное наказание в виде пожизненного лишения свободы», - подчеркнул Давыдов.

Отмечается, что щестеро остальных участников ОПГ не сотрудничали со следствием и не признают свою вину. По словам прокурора, от ответов на все «скользкие» вопросы обвиняемые уклонялись, как и от дачи показаний, и не свидетельствовали против себя.

В итоге в рамках расследованию по делу проходило 9 участников. Стоит отметить, что неофициальное название группировки, «Североморские боксёры», группировка получила, поскольку по имеющейся оперативной информации все участники занимались спортом, в частности, боксом.

«Подбирая участников группы, лидер стремился выбирать людей физически подготовленных, которые могли подавить сопротивление морально и применить силу», - отметил Давыдов.

При этом участники ОПГ не были профессиональными спортсменами. Кроме того, они были формально трудоустроены, у некоторых есть семьи и малолетние дети. Как правило, в состав группировки входили молодые люди 25-35 лет. У двух участников имеются непогашенные судимости.

«При задержании у участников ОПГ были изъяты наличные денежные средства, ювелирные украшения, дорогостоящие украшения на общую сумму 12 млн рублей», - отметил Бударин.

21 декабря дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением было передано в Мурманский областной суд для рассмотрения по существу.