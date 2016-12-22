По факту стрельбы возле одного из мурманских супермаркетов возбуждено уголовное дело

22 Декабря 2016 года, 16:35

МУРМАНСК/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ — Уголовное дело возбуждено по факту нападения сотрудниками ЧОП на мурманчанина, сообщили «Би-порту» в УВМД России по Мурманской области.

Инцидент произошёл 17 сентября около гипермаркета «Твой» на улице Баумана. Как стало известно «Би-порту», у пострадавшего завязался конфликт с сотрудниками ЧОП, находившимися не при исполнении. Один из нападавших ударил пострадавшего по челюсти, после чего пострадавший в отместку пытался камнем разбить стекло автомобиля сотрудников ЧОП, а те начали стрелять в машину пострадавшего из травматического пистолета.

По неизвестным причинам прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Однако 22 декабря было принято решение возбудить уголовное дело уже по ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», поскольку в течение двух месяцев после инцидента пострадавший находился на лечении. Сейчас работа над делом продолжается, проводится медицинская экспертиза и уточняется степень тяжести причиненного здоровью вреда.

Фото: Алина Петровская