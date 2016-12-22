Глава банды «чёрных риэлторов» осуждён на 21 год

22 Декабря 2016 года, 17:02

МУРМАНСК/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ — Ленинский районный суд вынес приговор банде «чёрных риэлторов». Напомним, что в июне 2012 года полиция провела масштабную операцию, одновременно проведя обыски в 12 квартирах и офисе компании «Квартирный вопрос» в Мурманске на пр. Героев-североморцев, 39. Обыск в компании длился более 12 часов.

Группировка действовала в Мурманске с 1993 года, в поле зрения правоохранительных органов она попала ещё в 2004 году. Жертвами мошенников становились пожилые одинокие люди, а также лица, ведущие асоциальный образ жизни. Обманным путём мошенники получали у них доверенность на распоряжение жильём. Зачастую документы подделывались, квартиры мурманчан продавались, а владельцев вывозили в область и за её пределы. Жилье мошенники продавали по несколько раз.

Приговор был вынесен в отношении 12 лиц. Организатором группы признан директор компании «Квартирный вопрос» Виталий Руденко.

«По совокупности в отношении Виталия Руденко принята мера наказания в виде 21 года колонии строгого режима, а также штраф в размере 1 млн рублей. Кроме того, он должен будет возместить материальный ущерб пострадавшим, которых в деле очень много», - сообщили «Би-порту» в Ленинском районном суде. Отмечается, что остальные осужденные также получили реальные наказания в виде лишения свободы на длительный срок.

Фото: fedpress.ru