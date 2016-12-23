В Мурманске полицейские изъяли из незаконного оборота запрещенное вещество

23 Декабря 2016 года, 15:50

МУРМАНСК/ 23 декабря - Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области поступила информация о том, что неработающий житель областного центра причастен к распространению наркотических веществ. В ходе специальных мероприятий 22-летний мурманчанин был задержан оперативниками с поличным на стоянке автомобильного транспорта по пр.Ледокольный.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у него сверток с предположительно наркотическим веществом. Экспертиза показала, что в упаковке находился амфетамин общей массой 1,1905 грамма, что является крупным размером.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.228.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в лишения свободы на срок до двадцати лет и со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области