Житель Ловозера поджёг свою знакомую

23 Декабря 2016 года, 12:31

ЛОВОЗЕРО/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ — Житель Ловозера осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью и мучениями. Приговор был вынесен Ловозерским районным судом, сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Суд установил, что в ходе распития спиртных напитков осужденный на почве ревности облил легковоспламеняющейся спиртовой жидкостью свою знакомую, а затем поджёг ее. Одежда женщины загорелась, и в результате потерпевшей были причинены особые страдания, мучения и различной степени термические ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, что расценивается как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека.

С учетом тяжести совершенного преступления обстоятельств его совершения, личности подсудимого, суд согласился с позицией прокурора о невозможности исправления осужденного без изоляции от общества и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него более 180 тыс. рублей, затраченных на лечение потерпевшей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Фото: VistaNews.ru