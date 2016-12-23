В Кандалакше полицейскими возбуждено уголовное дело за причинение ножевых ранений двум местным жительницам

23 Декабря 2016 года, 18:33

КАНДАЛАКША/ 23 декабря - В дежурную часть полиции по городу Кандалакша из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним за помощью обратилась 32-летняя местная жительница с резаной раной правой голени.

Полицейские опросили потерпевшую и установили, что телесные повреждения потерпевшей причинил бывший сожитель её подруги.

Подозреваемый, ранее не судимый житель Кандалакши, 1984 года рождения, был установлен сотрудниками полиции по горячим следам и задержан. Он признался в совершении преступления и рассказал, что он недавно вернулся в город с учебы из другого города. Он пришел на дискотеку и был неприятно удивлен, увидев там свою бывшую сожительницу вместе с ее подругой. Молодой человек решил «наказать» свою бывшую девушку, для чего направился к ней домой и ждал, когда девушка и ее подруга вернутся из ночного клуба. Когда девушки зашли в подъезд, начался конфликт, в ходе которого мужчина выхватил нож и нанес резаные раны своей бывшей сожительнице и ее подруге.

В отношении жителя Кандалакши полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей - лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: Twitter