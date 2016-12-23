Житель Кольского района продал токсичную жидкость под видом водки

23 Декабря 2016 года, 14:34

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ — Прокуратура Кольского района признана законным возбуждение полицией уголовного дела по факту реализации алкогольной продукции, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Согласно материалам дела, мужчина, проживающий на территории Кольского района, с целью извлечения прибыли приобрел спиртосодержащую жидкость, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, разбавил ее водой, разлил в пластиковую бутылку. Позже он продал жидкость местному жителю под видом качественного питьевого спирта или водки.

В результате экспертизы установлено, что реализованная подозреваемым спиртосодержащая жидкость содержит токсическую микропримесь – диэтилфталат, который вызывает расстройство здоровья, а при длительном постоянном употреблении создает угрозу жизни человека.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий. Если дело будет направлено в суд, виновнику грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что меры повышенной осторожности в отношении продукции, которая может содержать токсичные примеси, приняты после инцидента, произошедшего в Иркутске: более 60 человек стали жертвами массового отравления концентратом «Боярышник», содержавшим метанол. По данным регионального Роспотребнадзора, за последние 2 года в Мурманской области от отравления метилового спирта скончалось 4 человека.

Фото: plus.google.com