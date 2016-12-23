Молодой мужчина разгуливал с наркотиками в кармане

24 Декабря 2016 года, 19:00

МУРМАНСК/24 декабря/БИ-ПОРТ - Оперативники областного управления наркоконтроля провели специальное мероприятие. Они задержали 22-летнего жителя областного центра по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Полицейскими у подозреваемого обнаружили при себе наркотики. Экспертами-криминалистами установлено, что северянин хранил амфетамин общей массой 1,156 граммов и 1,71 грамма гашиша. Ранее он в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело. Санкция статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание за такое преступление в виде лишения свободы на срок до трех лет.