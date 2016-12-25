Браконьер пенсионного возраста ловил сига сетями

25 Декабря 2016 года, 14:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/25 декабря/БИ-ПОРТ - На реке Умба в районе поселка Нижнее Капустное задержали местного жителя, который занимался незаконной добычей водных биологических ресурсов. Рейд проводили сотрудники отдела полиции по г. Кировску МО МВД России «Апатитский» совместно с инспекторами Баренцево-Беломорского территориального управления рыбоохраны.

Всего пенсионер успел добыть с помощью ставных сетей 18 экземпляров сига. Орудие лова у жителя Кировска 1948 года рождения изъято. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов дознавателем кировского отдела полиции в отношении северянина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.