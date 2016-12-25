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Главная » Криминал » Браконьер пенсионного возраста ловил сига сетями
 
 
 
 
25 Декабря 2016 года, 14:34

Браконьер пенсионного возраста ловил сига сетями


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/25 декабря/БИ-ПОРТ - На реке Умба в районе поселка Нижнее Капустное задержали местного жителя, который занимался незаконной добычей водных биологических ресурсов. Рейд проводили сотрудники отдела полиции по г. Кировску МО МВД России «Апатитский» совместно с инспекторами Баренцево-Беломорского территориального управления рыбоохраны.

Всего пенсионер успел добыть с помощью ставных сетей 18 экземпляров сига. Орудие лова у жителя Кировска 1948 года рождения изъято. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал. 

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов дознавателем кировского отдела полиции в отношении северянина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

 

 

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  • Поинтересовались бы на месте, хватает ли пенсии на выживание-да и дело с концом!
  • сукины вы дети...нребаное правительство....
  • Сечину значит домашний арест,а бедного пенсионера в тюрягу?! Обалдеть!!!!
  • Да не дадут ему два года: сеть отнимут, за сига по таксе заплатит и все. Судебную практику хоть посмотрите, а то расквохтались, как клуши, странно, что еще Путина не помянули
  • Такой повод показательный суд усроить над дедом. Нашли чем хвастать, с российской пенсией снег жрать что ли
 
 
 
 
 
 
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