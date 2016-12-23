Гости вынесли сумку из квартиры гостеприимной хозяйки

25 Декабря 2016 года, 17:06

КАНДАЛАКША/25 декабря/БИ-ПОРТ - В дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» с заявлением о краже обратилась 59-летняя местная жительница. Полицейским женщина пояснила, что накануне у нее в гостях были знакомые. Утром она обнаружила, что у нее пропала сумка, в которой находились деньги и мобильный телефон.

Опросив всех гостей, оперативники установили, что к краже причастен безработный 28-летний житель Кандалакши. Ранее мужчина уже был судим за кражу и угрозу убийством. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет.