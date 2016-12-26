Полиция предупреждает о совершении мошенничеств с использованием сети Интернет

26 Декабря 2016 года, 16:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 декабря - В отдел полиции №2 УМВД России по г.Мурманску обратилась 31-летняя жительница областного центра. На сайте бесплатных объявлений мурманчанка нашла объявление о продаже автомобиля «ВАЗ». В телефонном разговоре, продавец пояснил, что необходимо внести предоплату. Денежные средства в сумме 5 тысяч рублей заявительница перевела на счет злоумышленника. После чего абонентский номер инициатора объявления оказался недоступен.

48-летний житель Кировска также в сети Интернет нашел информацию о продаже эхолота. Сделав заказ в интернет-магазине, оплатил стоимость товара в сумме более 15 тысяч рублей.

Еще одним потерпевшим стал 53-летний житель Снежногорска. На сайте интернет-магазина он нашел объявление о продаже двигателя. Северянин перевел более 85 тысяч рублей на указанный ему расчетный счет. После чего сайт оказался заблокирован, а телефон продавца выключен.

По фактам мошенничестве возбуждены уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области