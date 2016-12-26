За вылов краба в Баренцевом море капитан судна выплатит 330 тысяч рублей

26 Декабря 2016 года, 11:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Вступил в силу приговор Первомайского районного суда в отношении капитана судна, который был признан виновным в незаконной добыче камчатского краба.

Рыболовецкое судно в июне 2016 года осуществляло промысел рыб донных пород в районе «Прибрежный восточный» Баренцева моря. В соответствии с разрешением для добычи водных биологических ресурсов использовался донный трал.

«При его подъёме на борт капитаном был обнаружен прилов краба, который он решил единолично присвоить. В результате умышленных действий незаконно добыто свыше 240 килограмм варено-мороженого мяса, – рассказали в Прокуратуре Мурманской области. – Согласно экспертизе, водным биологическим ресурсам России причинен крупный ущерб на общую сумму свыше 250 тысяч рублей».

Подсудимый раскаялся в содеянном, и на заседании была представлена квитанция о полном возмещении им причиненного ущерба. Согласно обвинительному приговору ему также предстоит выплатить штраф в размере 80тысяч рублей.