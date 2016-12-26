В ЗАТО Александровск сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью

26 Декабря 2016 года, 19:00

АЛЕКСАНДРОВСК/ 26 декабря - В полицию поступило сообщение о том, что в вечернее время возле кафе по улице Советская происходит конфликт. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка обнаружили двух мужчин, один из которых, 1996 года рождения, имел телесные повреждения в виде перелома скуловой области.

Потерпевшего доставили в медицинское учреждение. Подозреваемый в причинении вреда здоровью был задержан и доставлен в отдел полиции. Не судимый мужчина, 1994 года рождения, находился в состоянии опьянения. Он пояснил полицейским, что причиной ссоры и драки стал внезапно возникший словесный конфликт.

По факту дознавателем ОМВД России по ЗАТО Александровск возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление - лишение свободы на срок до 3 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Newstes.ru