Мурманские полицейские задержали подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере в Вологодской области

26 Декабря 2016 года, 19:30

МУРМАНСК/ 26 декабря - В дежурную часть полиции г. Мурманска в сентябре текущего года обратилась гражданка, 1937 года рождения, с заявлением о совершении в отношении нее мошенничества. Пожилая мурманчанка пояснила полицейским, что на улице к ней обратились двое неизвестных. Злоумышленники рассказали женщине, что им нужна помощь в снятии денежных средств, чтобы оплатить заказанный товар. Самостоятельно снять денежные средства со своего счета они якобы не могут из-за отсутствия российского паспорта. Мошенники заверили пенсионерку, что денежные средства они ей вернут после получения перевода.

Пенсионерка сняла со своего счета более 2,5 миллионов рублей и передала их злоумышленникам, после чего они скрылись на автомобиле, оставив ее возле банка.

По факту в отношении неустановленных лиц полицейские возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску совместно с коллегами из областного управления установили, что подозреваемые в совершении данного мошенничества покинули Мурманскую область, и совершили аналогичное преступление на территории Вологодской области. В ходе выезда подозреваемые были доставлены оперативниками в Мурманскую область. По решению суда им избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия на установление всех обстоятельств данного дела, а также причастности задержанных к другим преступлениям.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску)

Фото: misanec.ru