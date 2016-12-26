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Главная » Криминал » Жительница Кольского района продавала суррогатный спирт
 
 
 
 
27 Декабря 2016 года, 09:51

Жительница Кольского района продавала суррогатный спирт


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Кольский районный суд прекратил уголовное дело в отношении жительницы поселка Мишуково. В июле 2016 года в Мурманске женщина приобрела жидкость, содержащую токсичную смесь – диэтилфталат, и хранила ее до сентября. Впоследствии сбыла другому лицу, выдавая продукт за качественный питьевой спирт. Экспертиза показала, что опасная жидкость вызывает расстройство здоровья, а при постоянном поступлении в организм создает угрозу жизни человека.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. В результате женщину признали виновной в незаконном хранении.

«Суд принял решение о прекращении дела на основании статьи 28 УПК РФ, в связи с деятельным раскаянием обвиняемой. Указанное основание прекращения уголовного дела является не реабилитирующим», – отмечают в областной прокуратуре.

Накануне также житель Кольского района продал токсичную смесь под видом водки, в его отношении проводятся следственные действия.

Фото: plus.google.com

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