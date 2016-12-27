В Мурманске полицейские изъяли из незаконного оборота 3-метилфентанил в особо крупном размере

27 Декабря 2016 года, 17:16

МУРМАНСК/ 27 декабря - В Управление по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о причастности 34-летней мурманчанки к незаконному обороту наркотических средств. За подозреваемой установили наблюдение.

В ходе специальных мероприятий ранее судимая за кражу жительница областного центра была задержана сотрудниками полиции в момент сбыта наркотика возле жилого дома в Октябрьском округе областного центра. Оперативники изъяли у мурманчанки пакетик с предположительно наркотическим веществом и направили на экспертизу. Злоумышленницу доставили в отдел полиции.

В ходе личного досмотра у жительницы областного центра сотрудники наркоконтроля изъяли еще один сверток из фольги, который также был направлен на экспертизу. В ЭКЦ УМВД России по Мурманской области было установлено, что мурманчанка сбыла 3-метилфентанил общей массой 0,2801 грамма, что является крупным размером. При себе женщина хранила 3-метилфентанил общей массой 0,4600 граммов, то есть в особо крупном размере.

По фактам сбыта и хранения сильнодействующего наркотического вещества возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств» и ч. 3 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Злоумышленница задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области