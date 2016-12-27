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Главная » Криминал » Полиция предупреждает граждан о многочисленных фактах мошенничеств с использованием сети Интернет
 
 
 
 
27 Декабря 2016 года, 19:00

Полиция предупреждает граждан о многочисленных фактах мошенничеств с использованием сети Интернет


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 декабря - В преддверии новогодних праздников активизировались виртуальные мошенники. Доверчивые граждане покупают и продают в сети Интернет вещи, заказывают услуги, не пользуясь простыми мерами безопасности, из-за чего попадаются на уловки злоумышленников.

Так, в отдел полиции №2 УМВД России по г. Мурманску обратился 47-летний житель областного центра. Мужчина рассказал полицейским, что в одной социальной сети в Интернете нашел группу, осуществляющую ставки на спортивные игры. После того, как потерпевший сделал ставки более чем на 9 тысяч рублей, группа была заблокирована.

В дежурную часть отдела полиции по г. Кировску МО МВД России «Апатитский» обратилась 76-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. В сети Интернет у нее было размещено объявление о сдаче квартиры в аренду. Ей позвонил неизвестный и, договорившись о стоимости, предложил перевести часть оплаты на сберегательную книжку. Злоумышленник обманным путем получил доступ к расчетному счету потерпевшей и, воспользовавшись он-лайн услугой, похитил более 60 тысяч рублей.

26-летний житель Мончегорска перевел около 3 тысяч рублей якобы знакомому. Молодому человеку с аккаунта знакомого в сети Интернет пришло сообщение с просьбой о финансовой помощи. Потерпевший согласился оказать помощь и перевел деньги на указанный расчетный счет. Позже выяснилось, что знакомый с просьбой о займе к нему не обращался, а его аккаунт был взломан неизвестным злоумышленником.

Еще одним пострадавшим от действий мошенников оказался 44-летний житель Оленегорска, который на одном из сайтов нашел объявление о продаже дорогостоящего телефона по заниженной цене. В счет предоплаты северянин перевел около 10 тысяч рублей, после чего сайт оказался заблокирован, а телефон злоумышленника недоступен.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

Сотрудники полиции призывают жителей Мурманской области быть предельно осторожными, перепроверять поступающую информацию, пользоваться надежными способами расчетов.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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1.
Полиция предупреждает о совершении мошенничеств с использованием сети Интернет
2.
Житель Заполярного пострадал от действий мошенников
3.
По фактам интернет-мошенничеств возбуждено 3 уголовных дела
4.
В Мурманске полицейскими раскрыто интернет-мошенничество
5.
По фактам интернет-мошенничеств возбуждено 3 уголовных дела
 
 
 
 
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