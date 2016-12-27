В Североморске полицейскими раскрыта кража, совершенная по предварительному сговору

27 Декабря 2016 года, 19:40

СЕВЕРОМОРСК/ 27 декабря - В дежурную часть отдела полиции обратилась администрация магазина, расположенного по улице Советская, с сообщением об ограблении. По словам заявителей, хищение денежных средств из кассы в сумме свыше 60 тысяч рублей было совершено открыто с применением предмета, похожего на нож.

Продавец магазина, с которой полицейские побеседовали как с потерпевшей, рассказала, что неизвестный злоумышленник угрожал ей ножом и потребовал отдать ему выручку. Забрав деньги, он скрылся.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж». Однако в ходе оперативно-следственных действий полицейские установили, что есть основания подозревать продавца ограбленного магазина и ее знакомого в предварительном сговоре и хищении денежных средств.

Женщину 1993 и мужчину 1991 года рождения задержали. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности. Часть похищенных денег была изъята у них и возвращена дирекции магазина.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Кража». Максимальное наказание для подозреваемых предполагает до пяти лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной)

Фото: INFORMUS.RU