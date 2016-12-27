Мурманскому следователю предъявлено обвинение в покушении на мошенничество

27 Декабря 2016 года, 15:49

МУРМАНСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет предъявил обвинение следователю подразделения УМВД России по Мурманской области в покушении на мошенничество в крупном размере, согласно статье 159 Уголовного кодекса.

Обвиняемый, 1981 года рождения, находясь в должности сотрудника органов внутренних дел, ввел в заблуждение супругу осужденного. Её муж осужден условно, при этом следователь потребовал от нее уплатить 470 тысяч рублей за несовершение действий, направленных на ужесточение наказания супруга, вплоть до реального лишения свободы. Отметим, что указанные действия в компетенцию сотрудника не входили.

«Злоумышленник не смог довести до конца свой замысел, так как в момент совершения преступления он был задержан оперативными сотрудниками УФСБ», – пояснила «Би-порту» старший помощник руководителя следственного управления Ксения Кошелюк.

События преступления происходили в период с 10 по 25 декабря 2016 года.

В настоящее время следствием решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается.

Видео предоставлено УФСБ России по Мурманской области



